RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні бензин може
подешевшати на 1 грн - експерт

В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:59

В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Дизпаливо суттєво не подешевшає.

Дивися повний текст В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85032
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:59

ТО,ЧТО В УКРАИНЕ ПОДЛРОЖАЛО,УЖЕ НИКОГДА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: THB, zРадио і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у... 1, 2
R2 » П'ят 12 жов, 2018 07:06
18 844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 18:35
Тракторист
Які квартири українці орендують найчастіше - експерт 1, 2, 3
R2 » Сер 10 жов, 2018 10:52
27 1243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 18:25
Провидец
Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева
R2 » Чет 11 жов, 2018 16:19
5 163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 16:18
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62253)
12.10.2018 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.