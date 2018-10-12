Утеплення старих будинків покращує теплові властивості фасаду, але в панельних будинках виникають проблеми.
Дивися повний текст Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих \"панельок\" і \"хрущовок\".
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:07
Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
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Дивися повний текст Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих \"панельок\" і \"хрущовок\".
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:25
Туповатый какой-то эксперт. А стыки заделать перед утеплением нельзя? Как можно, утепляя снаружи, двинуть точку росы внутрь?
Вжарим томосом по автокефалии
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