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Експерт розповів, які проблеми
виникають при утепленні...

Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:07

Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...

Пропонуємо до обговорення:
Утеплення старих будинків покращує теплові властивості фасаду, але в панельних будинках виникають проблеми.

Дивися повний текст Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих \"панельок\" і \"хрущовок\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:07

А що заважає утеплювати стики?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:25

Туповатый какой-то эксперт. А стыки заделать перед утеплением нельзя? Как можно, утепляя снаружи, двинуть точку росы внутрь?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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