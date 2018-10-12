Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...

Додано: Суб 13 жов, 2018 11:24

Я считаю, что у обычного утепления пенопластом, как делают на большинстве многоэтажек, есть другая важная проблема, на которую никто не обращает внимания - нулевое паропроницание. Фактически, когда человек дышит, он насыщает воздух парами воды, этот пар проходит через стены, упирается в паронепроницаемый утеплитель и остаётся там. Отсюда влажность, конденсат, плесень и т.д.

Хотя, надо отдать должное, уже пару раз видел, как утепляли квартиру минватой. Значит народ таки начал задумываться :)

PS: а если начнёте думать о паропроницаемости, то нужно понимать, что весь пирог утепления должен быть паропроницаем (клей, утеплитель, клей, краска), иначе всё будет зря. Т.е. если вы приклеите минвату, но потом покрасите алкидной краской, то вы сделали ещё хуже! Думайте, когда выбираете перечень материалов, а не просто спрашивайте у фасадчиков - "сколько стоит м2 утеплить?"