Утеплення старих будинків покращує теплові властивості фасаду, але в панельних будинках виникають проблеми.
Дивися повний текст Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих \"панельок\" і \"хрущовок\".
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:07
Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих \"панельок\" і \"хрущовок\".
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:25
Туповатый какой-то эксперт. А стыки заделать перед утеплением нельзя? Как можно, утепляя снаружи, двинуть точку росы внутрь?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:21
У знакомых так и произошло - утеплили панельку, точка росы ушла в квартиру. Теперь влажные стены и плесень...
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:24
Я считаю, что у обычного утепления пенопластом, как делают на большинстве многоэтажек, есть другая важная проблема, на которую никто не обращает внимания - нулевое паропроницание. Фактически, когда человек дышит, он насыщает воздух парами воды, этот пар проходит через стены, упирается в паронепроницаемый утеплитель и остаётся там. Отсюда влажность, конденсат, плесень и т.д.
Хотя, надо отдать должное, уже пару раз видел, как утепляли квартиру минватой. Значит народ таки начал задумываться :)
PS: а если начнёте думать о паропроницаемости, то нужно понимать, что весь пирог утепления должен быть паропроницаем (клей, утеплитель, клей, краска), иначе всё будет зря. Т.е. если вы приклеите минвату, но потом покрасите алкидной краской, то вы сделали ещё хуже! Думайте, когда выбираете перечень материалов, а не просто спрашивайте у фасадчиков - "сколько стоит м2 утеплить?"
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:44
Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..
В палатке, что ли
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:46
Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..
Основной парообмен происходит через окна и вентиляцию, влияние паропроницаемости стен на внутреннюю влажность стремится к нулю.
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:42
Не знаю, как у кого, а у меня в утепленной квартире без спецмер по повышению, влажность зимой процентов 30 не выше. Я б и рад надышать так, чтоб по стенам потекло. Но при исправной вентиляции это нереально.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:18
Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..
Через какие окна ? Открытые ?
А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:23
Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..
Это очень плохо. Увлажнитель ставить не рекомендую - кроме белого налёна на мебели ничего не получите, очень локальным получается результат. А вот побольше растений, аквариум, орхидариум, небольшой фонтанчик (можно с таймером на рабочее время, когда никого нет дома) очень рекомендую. У меня влажность 50-55%, считаю оптимально.
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