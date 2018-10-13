Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...

Додано: Суб 13 жов, 2018 20:56

LutsMan написав: А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают. А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.

Не знаю, как у других, но на старой квартире у меня я не знаю сколько раз чистили, но за 10 лет проверяли 4 раза, причем по-взрослому, анемометром. Из газовых приборов плите и турбоколонка. На новой за 2 года проверили раз все 3 вентканала, все в норме. Ну я и сам вижу, что в норме, тянет без принудиловки.Если у Вас тяги нет, пишите заяву в управляющую компанию. Если УК не реагирует - несете заяву в горгаз, мол "Бла-бла-бла, вентканал не работает, тяги нет, что создает угрозу накопления угарного газа с понятными последствиями для жильцов и природного газа с понятными последствиями для несущих и ограждающих конструкций. Ответственное лицо (организация) такое-то на заявление от такой-то даты не реагирует". Если повезет, аварийка приедет к дому раньше Вас. Ну и вытяжку от вентканала, если таковая подключена, до приезда проверяющих не мешало бы отключить, ибо это нарушение.