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Експерт розповів, які проблеми
виникають при утепленні...

Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:24

Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..

LutsMan написав:
  Faceless написав:Основной парообмен происходит через окна и вентиляцию, влияние паропроницаемости стен на внутреннюю влажность стремится к нулю.

Через какие окна ? Открытые ? :)
А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.
Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:56

  LutsMan написав:А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.


Не знаю, как у других, но на старой квартире у меня я не знаю сколько раз чистили, но за 10 лет проверяли 4 раза, причем по-взрослому, анемометром. Из газовых приборов плите и турбоколонка. На новой за 2 года проверили раз все 3 вентканала, все в норме. Ну я и сам вижу, что в норме, тянет без принудиловки.

Если у Вас тяги нет, пишите заяву в управляющую компанию. Если УК не реагирует - несете заяву в горгаз, мол "Бла-бла-бла, вентканал не работает, тяги нет, что создает угрозу накопления угарного газа с понятными последствиями для жильцов и природного газа с понятными последствиями для несущих и ограждающих конструкций. Ответственное лицо (организация) такое-то на заявление от такой-то даты не реагирует". Если повезет, аварийка приедет к дому раньше Вас. Ну и вытяжку от вентканала, если таковая подключена, до приезда проверяющих не мешало бы отключить, ибо это нарушение.
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summacut
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 00:16

Если нарушать технологию при утеплении, проблемы будут и в новостройках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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