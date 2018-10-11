Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
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Faceless написав:Основной парообмен происходит через окна и вентиляцию, влияние паропроницаемости стен на внутреннюю влажность стремится к нулю.
Через какие окна ? Открытые ? А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.
Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.
LutsMan написав:А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.
Не знаю, как у других, но на старой квартире у меня я не знаю сколько раз чистили, но за 10 лет проверяли 4 раза, причем по-взрослому, анемометром. Из газовых приборов плите и турбоколонка. На новой за 2 года проверили раз все 3 вентканала, все в норме. Ну я и сам вижу, что в норме, тянет без принудиловки.
Если у Вас тяги нет, пишите заяву в управляющую компанию. Если УК не реагирует - несете заяву в горгаз, мол "Бла-бла-бла, вентканал не работает, тяги нет, что создает угрозу накопления угарного газа с понятными последствиями для жильцов и природного газа с понятными последствиями для несущих и ограждающих конструкций. Ответственное лицо (организация) такое-то на заявление от такой-то даты не реагирует". Если повезет, аварийка приедет к дому раньше Вас. Ну и вытяжку от вентканала, если таковая подключена, до приезда проверяющих не мешало бы отключить, ибо это нарушение.
Если нарушать технологию при утеплении, проблемы будут и в новостройках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
summacut написав:Из газовых приборов плите и турбоколонка.
Вот это и есть причина внимания к Вашим вентканалам. У меня на новой квартире газовый котёл 2-х контурный, так ходят проверять каждый (!) год, а в старой квартире, в одном и том-же городе, за 40 лет - ни одной.
Faceless написав:Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.
На более существенный ответ, с цифрами и пруфами, я могу не рассчитывать ? На этом мог бы считать тему исчерпанной, но мне действительно интерестно - КАК через закрытое метало-пластиковое окно идёт парообмен ? По поводу вентиляции в квартирах, обращаю Ваше внимание - она на 99% вытяжная. И только! Цитирую - "Вытяжная система вентиляции в квартире имеет главное и единственное предназначение – удаление загрязненного воздуха из помещения. Вытяжная вентиляция является обязательным атрибутом кухни и ванной комнаты, как помещений с повышенной влажностью, плавающим температурным режимом и образованием неприятных запахов." Обратите внимание - никакого отношения к парообмену в жилых помещениях. Если более развёрнутого ответа не увижу, значит каждый из нас останется "со своими фантазиями" - я со своими, а Вы со своими (имеющими мало общего с практикой).