Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...

Додано: Нед 14 жов, 2018 14:23

LutsMan написав: Faceless написав: Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии. Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.

На более существенный ответ, с цифрами и пруфами, я могу не рассчитывать ?

На этом мог бы считать тему исчерпанной, но мне действительно интерестно - КАК через закрытое метало-пластиковое окно идёт парообмен ?

По поводу вентиляции в квартирах, обращаю Ваше внимание - она на 99% вытяжная. И только! Цитирую - "Вытяжная система вентиляции в квартире имеет главное и единственное предназначение – удаление загрязненного воздуха из помещения. Вытяжная вентиляция является обязательным атрибутом кухни и ванной комнаты, как помещений с повышенной влажностью, плавающим температурным режимом и образованием неприятных запахов." Обратите внимание - никакого отношения к парообмену в жилых помещениях.

Если более развёрнутого ответа не увижу, значит каждый из нас останется "со своими фантазиями" - я со своими, а Вы со своими (имеющими мало общего с практикой). На более существенный ответ, с цифрами и пруфами, я могу не рассчитывать ?На этом мог бы считать тему исчерпанной, но мне действительно интерестно - КАК через закрытое метало-пластиковое окно идёт парообмен ?По поводу вентиляции в квартирах, обращаю Ваше внимание - она на 99%. И только! Цитирую - "Вытяжная система вентиляции в квартире имеет главное и единственное предназначение –из помещения. Вытяжная вентиляция является обязательным атрибутом кухни и ванной комнаты, как помещений с повышенной влажностью, плавающим температурным режимом и образованием неприятных запахов." Обратите внимание - никакого отношения к парообмену в жилых помещениях.Если более развёрнутого ответа не увижу, значит каждый из нас останется "со своими фантазиями" - я со своими, а Вы со своими (имеющими мало общего с практикой).

Начнем с того, что даже металлопластиковые окна не является абсолютно герметичными, как и двери. К тому же их периодически открывают, или хотя бы ставят на микропроветривание.Вы же не задыхаететесь в квартире через несколько часов? Кислород туда попадаетНасчёт вытяжной вентиляции - да, она вытяжная. Но она работает, и вакуума не возникает - потому что всегда есть приток воздуха. И на кухне, и в ванной он не возникает из ниоткуда, квартира далеко не замкнутая система.Основным аргументом у вас звучало именно якобы ухудшение циркуляции воздуха и выравнивание влажности, что может привести к грибку, плесени и проч. Так вот, даже банально в момент когда вы входите/выходите из квартиры, обмен воздуха между квартирой и внешней средой больше, чем через стены за целый день.Второе. Если уж вы переживаете за снижение парообмена через стены из-за пенопласта, достаточно в нем сделать отверстие шилом примерно по одному на 100см2. Но вряд ли вы хоть как то заметите результат.