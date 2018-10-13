Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
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Faceless написав:Основной парообмен происходит через окна и вентиляцию, влияние паропроницаемости стен на внутреннюю влажность стремится к нулю.
Через какие окна ? Открытые ? А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.
Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.
LutsMan написав:А о состоянии вентканалов даже говорить не буду - Вы на своём веку сколько раз застали их чистку ЖЭКом ? В моём доме, например, за почти 40 лет никто и никогда их не чистил. Я туда однажды заглянул - паутина, на которую налип жыр (смотрел в вентканал на кухне) - это страшное зрелище, проходимости ноль. Потому многие люди во время ремонта тупо вентканалы обоями заклеивают.
Не знаю, как у других, но на старой квартире у меня я не знаю сколько раз чистили, но за 10 лет проверяли 4 раза, причем по-взрослому, анемометром. Из газовых приборов плите и турбоколонка. На новой за 2 года проверили раз все 3 вентканала, все в норме. Ну я и сам вижу, что в норме, тянет без принудиловки.
Если у Вас тяги нет, пишите заяву в управляющую компанию. Если УК не реагирует - несете заяву в горгаз, мол "Бла-бла-бла, вентканал не работает, тяги нет, что создает угрозу накопления угарного газа с понятными последствиями для жильцов и природного газа с понятными последствиями для несущих и ограждающих конструкций. Ответственное лицо (организация) такое-то на заявление от такой-то даты не реагирует". Если повезет, аварийка приедет к дому раньше Вас. Ну и вытяжку от вентканала, если таковая подключена, до приезда проверяющих не мешало бы отключить, ибо это нарушение.
Если нарушать технологию при утеплении, проблемы будут и в новостройках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
summacut написав:Из газовых приборов плите и турбоколонка.
Вот это и есть причина внимания к Вашим вентканалам. У меня на новой квартире газовый котёл 2-х контурный, так ходят проверять каждый (!) год, а в старой квартире, в одном и том-же городе, за 40 лет - ни одной.
Faceless написав:Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.
На более существенный ответ, с цифрами и пруфами, я могу не рассчитывать ? На этом мог бы считать тему исчерпанной, но мне действительно интерестно - КАК через закрытое метало-пластиковое окно идёт парообмен ? По поводу вентиляции в квартирах, обращаю Ваше внимание - она на 99% вытяжная. И только! Цитирую - "Вытяжная система вентиляции в квартире имеет главное и единственное предназначение – удаление загрязненного воздуха из помещения. Вытяжная вентиляция является обязательным атрибутом кухни и ванной комнаты, как помещений с повышенной влажностью, плавающим температурным режимом и образованием неприятных запахов." Обратите внимание - никакого отношения к парообмену в жилых помещениях. Если более развёрнутого ответа не увижу, значит каждый из нас останется "со своими фантазиями" - я со своими, а Вы со своими (имеющими мало общего с практикой).
Faceless написав:Так вы свято уверены, что у вас в квартире основной парообмен идёт через стены? Что ж, не буду разрушать ваши фантазии.
На более существенный ответ, с цифрами и пруфами, я могу не рассчитывать ? На этом мог бы считать тему исчерпанной, но мне действительно интерестно - КАК через закрытое метало-пластиковое окно идёт парообмен ? По поводу вентиляции в квартирах, обращаю Ваше внимание - она на 99% вытяжная. И только! Цитирую - "Вытяжная система вентиляции в квартире имеет главное и единственное предназначение – удаление загрязненного воздуха из помещения. Вытяжная вентиляция является обязательным атрибутом кухни и ванной комнаты, как помещений с повышенной влажностью, плавающим температурным режимом и образованием неприятных запахов." Обратите внимание - никакого отношения к парообмену в жилых помещениях. Если более развёрнутого ответа не увижу, значит каждый из нас останется "со своими фантазиями" - я со своими, а Вы со своими (имеющими мало общего с практикой).
Начнем с того, что даже металлопластиковые окна не является абсолютно герметичными, как и двери. К тому же их периодически открывают, или хотя бы ставят на микропроветривание. Вы же не задыхаететесь в квартире через несколько часов? Кислород туда попадает Насчёт вытяжной вентиляции - да, она вытяжная. Но она работает, и вакуума не возникает - потому что всегда есть приток воздуха. И на кухне, и в ванной он не возникает из ниоткуда, квартира далеко не замкнутая система. Основным аргументом у вас звучало именно якобы ухудшение циркуляции воздуха и выравнивание влажности, что может привести к грибку, плесени и проч. Так вот, даже банально в момент когда вы входите/выходите из квартиры, обмен воздуха между квартирой и внешней средой больше, чем через стены за целый день. Второе. Если уж вы переживаете за снижение парообмена через стены из-за пенопласта, достаточно в нем сделать отверстие шилом примерно по одному на 100см2. Но вряд ли вы хоть как то заметите результат.
summacut написав:влажность зимой процентов 30 не выше.
Это очень плохо. Увлажнитель ставить не рекомендую - кроме белого налёна на мебели ничего не получите, очень локальным получается результат. А вот побольше растений, аквариум, орхидариум, небольшой фонтанчик (можно с таймером на рабочее время, когда никого нет дома) очень рекомендую. У меня влажность 50-55%, считаю оптимально.
Кстати и касательно увлажнителей не могу согласиться. Белый налет получите только если будете заливать воду из-под крана. Если брать бутилированную, никакого налета не будет. Аквариум вещь, конечно, хорошая, но для таких целей нужен довольно большой, который сам по себе будет и подороже увлажнителя, и намного более громоздкий, и требующий регулярного ухода. Если нет тяги к аквариумистике и всяким рыбкам, заводить аквариум только ради источника влажности неразумно. То же касается и цветов - далее не все любят устраивать из дома оранжерею и далеко не все хотят и умеют за ними ухаживать. А увлажнитель нужно брать с расчетом на площадь (есть в характеристиках), и заправлять бутилированной водой, или после ОО фильтра
Faceless написав:Кстати и касательно увлажнителей не могу согласиться. Белый налет получите только если будете заливать воду из-под крана. Если брать бутилированную, никакого налета не будет.
Я в курсе, но опять таки, из практики, мало кто будет покупает по 5-10 литров дистилата ЕЖЕДНЕВНО и рано или поздно начинают лить воду из-под крана. По факту получают белый налёт и пароувлажнитель летит на самую дальнюю полку или в мусор.
Faceless написав:... заводить аквариум только ради источника влажности неразумно. То же касается и цветов - далее не все любят устраивать из дома оранжерею и далеко не все хотят и умеют за ними ухаживать.
Само-собой, это просто как вариант. Влажность можно контролировать не только техническими средствами. Именно к этой мысли и хотел подтолкнуть народ.
Faceless написав:А увлажнитель нужно брать с расчетом на площадь (есть в характеристиках)
Чистая теория. А практика показывает, что пароувлажнителя, с заявленными характеристиками на 30м2, не хватает даже на большую комнату в 20м2. Получается, что в радиусе 1-1.5м от увлажнителя на растениях капли росы стоят, а возле стенки напротив (3-4 м) влаголюбивые растения листья сушат и сбрасывают, потому что сухо. И гигрометр показывает огромную разницу во влажности возле увлажнителя или в другом конце комнаты. Включение вентилятора возле увлажнителя решает частично проблему, но очень быстро сказывается другой минус включенного вентилятора- сквозняк. При наличии маленьких детей - это просто катастрофа. В своё время мне пришлось повариться в этой проблеме, потому я долго могу это обсуждать с учётом моего практического опыта.
Faceless написав:Начнем с того, что даже металлопластиковые окна не является абсолютно герметичными, как и двери.
Как раз наоборот - они герметичны! Более того - многие производители уже делают не два, а ТРИ контура уплотнения. И в характеристиках указывают ветровую нагрузку, при которой окно сохраняет герметичность. Если Вы говорите об отверстиях на профиле, то это дренажные отверстия, у них совсем другая задача.
Faceless написав: К тому же их периодически открывают, или хотя бы ставят на микропроветривание.
Вот именно! Вы подтверждаете мои слова. Когда производители окон поняли, что люди меняют окна и получают термос в квартире, то они гораздо позже начали вносить в фурнитуру функцию микропроветривания, при этом жертвуя другими функциями окна - тепло- и шумоизоляция. Фактически,микропроветривание - это вынужденное зло, которое говорит о не правильной организации вентиляции в подавляющей массе жилых помещений.
Faceless написав:Вы же не задыхаететесь в квартире через несколько часов? Кислород туда попадает.
Конечно, не задыхаюсь. Но при всех закрытых окнах через несколько часов дышать уже не комфортно, правда ?
Faceless написав: Насчёт вытяжной вентиляции - да, она вытяжная. Но она работает, и вакуума не возникает - потому что всегда есть приток воздуха. И на кухне, и в ванной он не возникает из ниоткуда, квартира далеко не замкнутая система.
При современных уплотнителях квартиры давно уже стали герметичными и замкнутыми. И вытяжная вентиляция не является принудительной и потому работает исключительно при подаче притока воздуха. Сделайте дома експеримент - наклейте возле вытяжки полоски лёгкой ткани/бумаги, а потом попросите кого-то из домашних походить по квартире, пооткрывать окна-двери, повключать пылесос и т.д., гарантирую Вам много удивительных открытий