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Експерт розповів, які проблеми
виникають при утепленні...

Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:24

Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..

  Faceless написав:это же не батискаф

Уверены ? Мы говорим о современных окнах. https://www.youtube.com/watch?v=dhjeWp4jAlE :)

  Faceless написав:паропроницаемости стен не играет почти никакой роли, и все равно, есть снаружи пенопласт или нет.

Не хочу спорить на ночь глядя, каждый из нас останется при своём мнении. Немного резюмируя наш разговор:
- я предлагаю людям задуматься о составе пирога фасадного утепления до начала проведения работ;
- Вы предлагаете забить на материалы и чаще открывать окна-двери. Ааа! Ещё один важный момент - наделать дырок в пенопласте. От этого его характеристики точно хуже не станут.

Я ничего важного не упустил ? На этой оптимистичной ноте предлагаю закрыть это обсуждение, отвечать здесь больше не буду. Удачи в утеплении. :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:31

Re: Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні..

LutsMan написав:
  Faceless написав:это же не батискаф

Уверены ? Мы говорим о современных окнах. https://www.youtube.com/watch?v=dhjeWp4jAlE :)

  Faceless написав:паропроницаемости стен не играет почти никакой роли, и все равно, есть снаружи пенопласт или нет.

Не хочу спорить на ночь глядя, каждый из нас останется при своём мнении. Немного резюмируя наш разговор:
- я предлагаю людям задуматься о составе пирога фасадного утепления до начала проведения работ;
- Вы предлагаете забить на материалы и чаще открывать окна-двери. Ааа! Ещё один важный момент - наделать дырок в пенопласте. От этого его характеристики точно хуже не станут.

Я ничего важного не упустил ? На этой оптимистичной ноте предлагаю закрыть это обсуждение, отвечать здесь больше не буду. Удачи в утеплении. :)
Не совсем так. Я утверждаю, что паропроницаемость стен не играет почти никакой роли, потому хоть как утепляйте, хоть нет, с МП окнами все равно придется проветривать, ну разве что пвв сделать. А если кого уж так беспокоит низкая паропроницаемость пенопласта, это как бы легко поправить, но это скорее для успокоения, реальной разницы не будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:42

Просто поразительно! Увидел однажды человек из окна своего офиса , как рабочие утепляют стены соседнего дома, и сразу стал экспердом по вопросам утепления.
Во-первых, при правильном утеплении лист пенопласта и последующие слои полностью перекроют даже плохо заделанный стык панелей. Сквозить больше не будет;
Во-вторых, толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм.Тогда точка росы будет в утеплителе, а не в стене;
В-третьих, ещё встречаются клоуны, у которых стены утеплены не снаружи, а изнутри. Вот у них точка росы точно будет внутри стены, с последующим растрескиванием и разрушением последней.
Полностью согласен лишь с тем , что коренные обитатели хрущоб должны утепляться одновременно, и утеплять полностью все стены, подвал, чердак и входные двери. Тогда результат превзойдёт все ожидания.
warlamp
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