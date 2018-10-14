Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав:паропроницаемости стен не играет почти никакой роли, и все равно, есть снаружи пенопласт или нет.
Не хочу спорить на ночь глядя, каждый из нас останется при своём мнении. Немного резюмируя наш разговор: - я предлагаю людям задуматься о составе пирога фасадного утепления до начала проведения работ; - Вы предлагаете забить на материалы и чаще открывать окна-двери. Ааа! Ещё один важный момент - наделать дырок в пенопласте. От этого его характеристики точно хуже не станут.
Я ничего важного не упустил ? На этой оптимистичной ноте предлагаю закрыть это обсуждение, отвечать здесь больше не буду. Удачи в утеплении.
Faceless написав:паропроницаемости стен не играет почти никакой роли, и все равно, есть снаружи пенопласт или нет.
Не хочу спорить на ночь глядя, каждый из нас останется при своём мнении. Немного резюмируя наш разговор: - я предлагаю людям задуматься о составе пирога фасадного утепления до начала проведения работ; - Вы предлагаете забить на материалы и чаще открывать окна-двери. Ааа! Ещё один важный момент - наделать дырок в пенопласте. От этого его характеристики точно хуже не станут.
Я ничего важного не упустил ? На этой оптимистичной ноте предлагаю закрыть это обсуждение, отвечать здесь больше не буду. Удачи в утеплении.
Не совсем так. Я утверждаю, что паропроницаемость стен не играет почти никакой роли, потому хоть как утепляйте, хоть нет, с МП окнами все равно придется проветривать, ну разве что пвв сделать. А если кого уж так беспокоит низкая паропроницаемость пенопласта, это как бы легко поправить, но это скорее для успокоения, реальной разницы не будет
Просто поразительно! Увидел однажды человек из окна своего офиса , как рабочие утепляют стены соседнего дома, и сразу стал экспердом по вопросам утепления. Во-первых, при правильном утеплении лист пенопласта и последующие слои полностью перекроют даже плохо заделанный стык панелей. Сквозить больше не будет; Во-вторых, толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм.Тогда точка росы будет в утеплителе, а не в стене; В-третьих, ещё встречаются клоуны, у которых стены утеплены не снаружи, а изнутри. Вот у них точка росы точно будет внутри стены, с последующим растрескиванием и разрушением последней. Полностью согласен лишь с тем , что коренные обитатели хрущоб должны утепляться одновременно, и утеплять полностью все стены, подвал, чердак и входные двери. Тогда результат превзойдёт все ожидания.