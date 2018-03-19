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Обшуки правоохоронними
органами на фондових біржах...

Обшуки правоохоронними органами на фондових біржах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:53

Обшуки правоохоронними органами на фондових біржах...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПРФ) нагадує про важливу роль фондових бірж в інфраструктурі фінансової системи країни і підкреслює, що проведення на них обшуків вимагає серйозних підстав.

Дивися повний текст Обшуки правоохоронними органами на фондових біржах вимагають серйозних підстав - глава НКЦПФР.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:53

пецюндра решил и в фонду залезть... алчность не имеет границ, воистину.
swan forever
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