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Рівень Світового океану може зрости на 15 метрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 жов, 2018 04:16
Пропонуємо до обговорення:
Рівень Світового океану може піднятися на 2,4 м до 2100 року і на 15 м до 2300 року, якщо викиди парникових газів в атмосферу залишаться на тому ж стабільно високому рівні.
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