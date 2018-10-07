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Українці почали активніше класти
гроші на депозити у гривні

Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:27

Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ

Дивися повний текст Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:27

депозитів домашніх господарств

У нас вже домашні господарства кладуть гроші на депозити? о_О
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