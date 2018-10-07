Про це повідомляє НБУ
Дивися повний текст Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:27
Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні.
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:27
У нас вже домашні господарства кладуть гроші на депозити? о_О
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:39
Re: Українці почали активніше класти гроші на депозити у гри
У этих украинцев, которые сейчас кладут активно деньги на депозиты в гривне, что то стало с головой, вернее с памятью. Они не помнят что зимой доллар максимален, а так же забыли что стало с курсом в 2014 году.
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