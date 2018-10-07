Про це повідомляє НБУ
Дивися повний текст Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:27
Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали активніше класти гроші на депозити у гривні.
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:27
У нас вже домашні господарства кладуть гроші на депозити? о_О
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:45
Re: Українці почали активніше класти гроші на депозити у гри
все правильно ,сезонные качели.
Додано: Суб 13 жов, 2018 20:38
Re: Українці почали активніше класти гроші на депозити у гри
І не припиняли
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