RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайці перестали
купувати автомобілі

Китайці перестали купувати автомобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:35

Китайці перестали купувати автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Продажі автомобілів у Китаї у вересні 2018 року скорочуються третій місяць поспіль, причому падіння стало максимальним з січня 2012 року.

Дивися повний текст Китайці перестали купувати автомобілі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:36

Печаль для соседней бензозаправки

но продажи электромобилей за 9 месяцев 2018 увеличились на 70% до 720 тыс. шт.
avax
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 16.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, olexiy_ogryzko і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко радить киянам купувати бойлери 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 08 жов, 2018 08:10
72 4518
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 10:27
_hunter
За тиждень національних свят китайці витратили $290 млрд
R2 » Вів 09 жов, 2018 20:26
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 20:26
0mage0
Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
R2 » Пон 08 жов, 2018 12:29
8 381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 14:53
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.