Продажі автомобілів у Китаї у вересні 2018 року скорочуються третій місяць поспіль, причому падіння стало максимальним з січня 2012 року.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 12:35
Китайці перестали купувати автомобілі
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Дивися повний текст Китайці перестали купувати автомобілі.
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:36
Печаль для соседней бензозаправки
но продажи электромобилей за 9 месяцев 2018 увеличились на 70% до 720 тыс. шт.
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