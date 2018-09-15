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Український автопром: у
"плюсі" — лише два заводи

Український автопром: у "плюсі" — лише два заводи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:03

Український автопром: у "плюсі" — лише два заводи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Дивися повний текст Український автопром: у \"плюсі\" — лише два заводи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:03

Купил новое авто потерял субсидии а каком росте можно говорить все пересели на б/у
pantech1980
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:24

Кто бы сомгевался?Автобусы рулят.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:38

Re: Український автопром: у

Это мы умеем
https://www.youtube.com/watch?v=gYZ4_wWgREs
Евробляхи показывают сколько реально и что производим.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:42

  pantech1980 написав:Купил новое авто потерял субсидии а каком росте можно говорить все пересели на б/у


Купил б/у авто -- тоже потерял субсидии. Если у тебя вообще есть авто, субсидии не назначают
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:56

titanik потому что субсидии не для тех кто может купить или содержать авто.
Juna
 
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