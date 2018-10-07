У компактних автомобілів багато достоїнств.
Дивися повний текст Названо найбільш економічні компактні автомобілі.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 17:18
Названо найбільш економічні компактні автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш економічні компактні автомобілі.
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:18
По каталогам первое место «Smart”но тут молчок явно дилеры этих марок просто пиаряться
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