RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо найбільш економічні
компактні автомобілі

Названо найбільш економічні компактні автомобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:18

Названо найбільш економічні компактні автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
У компактних автомобілів багато достоїнств.

Дивися повний текст Названо найбільш економічні компактні автомобілі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:18

По каталогам первое место «Smart”но тут молчок явно дилеры этих марок просто пиаряться
vitaly888usa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 09.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайці перестали купувати автомобілі
R2 » Суб 13 жов, 2018 12:35
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 12:36
avax
Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
R2 » Пон 08 жов, 2018 12:29
8 383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 14:53
Rainbow
Названо найприбутковіші держкомпанії України
R2 » Нед 07 жов, 2018 09:02
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 09:03
PSPoldman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (6)
13.10.2018 20:00
ОТП БАНК (5490)
13.10.2018 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.