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Ще одна МФО дає перший
онлайн-кредит під 0% річних

Ще одна МФО дає перший онлайн-кредит під 0% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:18

Ще одна МФО дає перший онлайн-кредит під 0% річних

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua збирає інформацію не тільки про банківські кредити, але і про позики, що пропонують мікрофінансові організації.

Дивися повний текст Ще одна МФО дає перший онлайн-кредит під 0% річних.
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