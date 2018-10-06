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У Китаї запустили першу
комерційну сонячну електростанцію

У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:26

У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію

Пропонуємо до обговорення:
Перша в Китаї велика комерційна сонячна теплоелектростанція запущена в експлуатацію в провінції Цинхай та має 250 тисяч дзеркал.

Дивися повний текст У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:27

Вот это дело а у нас только зелёный тариф который оплачивает государства за счёт других электростанции
lavidenko
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