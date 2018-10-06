Перша в Китаї велика комерційна сонячна теплоелектростанція запущена в експлуатацію в провінції Цинхай та має 250 тисяч дзеркал.
Дивися повний текст У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:26
У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію.
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:27
Вот это дело а у нас только зелёный тариф который оплачивает государства за счёт других электростанции
|