Перша в Китаї велика комерційна сонячна теплоелектростанція запущена в експлуатацію в провінції Цинхай та має 250 тисяч дзеркал.
Дивися повний текст У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:26
У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
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Дивися повний текст У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію.
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:27
Вот это дело а у нас только зелёный тариф который оплачивает государства за счёт других электростанции
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:04
Re: У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанці
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:49
Re: У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанці
Такий формат сонячних електростанцій, з концентраторами, найбільш перспективний. Дзеркала в рази дешевші за сонячні батареї, а ККД парових турбін більший за тіж батареї.
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