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У Китаї запустили першу
комерційну сонячну електростанцію

У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:26

У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію

Пропонуємо до обговорення:
Перша в Китаї велика комерційна сонячна теплоелектростанція запущена в експлуатацію в провінції Цинхай та має 250 тисяч дзеркал.

Дивися повний текст У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:27

Вот это дело а у нас только зелёный тариф который оплачивает государства за счёт других электростанции
lavidenko
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:04

Re: У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанці

  lavidenko написав:Вот это дело а у нас только зелёный тариф который оплачивает государства за счёт других электростанции

Переживаешь за электростанции Ахметова и Фирташа?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:49

Re: У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанці

Такий формат сонячних електростанцій, з концентраторами, найбільш перспективний. Дзеркала в рази дешевші за сонячні батареї, а ККД парових турбін більший за тіж батареї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:54

lapay
В вакууме, заключенном в объеме обыкновенной
электрической лампочки, энергии такое большое
количество, что ее хватило бы, чтобы вскипятить
все океаны на Земле.

Р. Фейнман


Вакуум все же попреспективнее зеркал будет :D
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:02

Re: У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанці

Как обычно,фигню пишут : "надобиться спалити до 60 тисяч тонн вугілля, що в свою чергу призвело б до викиду в атмосферу 100 тисяч тонн парникових газів."
THB
 
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