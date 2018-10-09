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"Нафтогаз" планує
залучати інвестиції в сферу...

"Нафтогаз" планує залучати інвестиції в сферу...
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:29

"Нафтогаз" планує залучати інвестиції в сферу...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" вважає перспективним інвестиційним напрямком розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і активно обговорює з можливими міжнародними партнерами відповідні проекти.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:29

Король иди...от? Это где же в каких измерениях добыча сланцевого газа безопасно и экологично.?По ходу ему премия ударила в голову.тоесть безнаказанность
lavidenko
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