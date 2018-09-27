З початку 2018 року ціна нафти Brent зросла вже на 26%.
Дивися повний текст Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали можливою ціною - експерти.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32
Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали...
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Дивися повний текст Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали можливою ціною - експерти.
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32
И как при такой цене выходить из дна?
Вот вам и северные потоки и цены как на блюде. Санкции рулят. Только непонятно где.
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