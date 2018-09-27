З початку 2018 року ціна нафти Brent зросла вже на 26%.
Дивися повний текст Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали можливою ціною - експерти.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32
Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали...
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Дивися повний текст Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали можливою ціною - експерти.
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32
И как при такой цене выходить из дна?
Вот вам и северные потоки и цены как на блюде. Санкции рулят. Только непонятно где.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:05
Чим вища вартість нафти тим сильніше розвиваються нетрадиційні джерела енергії- і колись це були мрії і припущення а заращ- реальність
Додано: Нед 14 жов, 2018 00:14
Так, але скільки буде коштувати газ для населення? По чому уже бензин ми бачимо.
Електромобілі ще не стали массовим явищем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:01
Re: Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали.
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:27
Re: Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали.
Цены на нефть 100$. Цены на газ вернутся как прописано в контракте Тимошенко, и даже дороже на 20-30 Евро (маржа Словакии). Недавно прочитал прогноз до 2035 года. Энергетика увеличится на 30%, причём альтернативная (солнечная, ветряки и т.д.) только на 10%. Так, что в ближайшие 20 лет нефть и газ рулят.
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:28
4 роки тому(вересень 2014) ціна на нафту опустилась нижче 100$. До того ціна була стабільно більша 100$.
За які 5 років говорить Експерт і заголовок статті?
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:38
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