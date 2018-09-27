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Вперше за п'ять років 100
доларів за барель нафти стали...

Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32

Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2018 року ціна нафти Brent зросла вже на 26%.

Дивися повний текст Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали можливою ціною - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32

И как при такой цене выходить из дна?
Вот вам и северные потоки и цены как на блюде. Санкции рулят. Только непонятно где.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:05

Чим вища вартість нафти тим сильніше розвиваються нетрадиційні джерела енергії- і колись це були мрії і припущення а заращ- реальність
poleg173
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 00:14

  poleg173 написав:Чим вища вартість нафти тим сильніше розвиваються нетрадиційні джерела енергії- і колись це були мрії і припущення а заращ- реальність

Так, але скільки буде коштувати газ для населення? По чому уже бензин ми бачимо.
Електромобілі ще не стали массовим явищем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:01

Re: Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали.

  p_a_l написав:И как при такой цене выходить из дна?
Вот вам и северные потоки и цены как на блюде. Санкции рулят. Только непонятно где.

:D интересно, вата питается бензином?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:27

Re: Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали.

Цены на нефть 100$. Цены на газ вернутся как прописано в контракте Тимошенко, и даже дороже на 20-30 Евро (маржа Словакии). Недавно прочитал прогноз до 2035 года. Энергетика увеличится на 30%, причём альтернативная (солнечная, ветряки и т.д.) только на 10%. Так, что в ближайшие 20 лет нефть и газ рулят.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:28

Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали можливою ціною

4 роки тому(вересень 2014) ціна на нафту опустилась нижче 100$. До того ціна була стабільно більша 100$.
За які 5 років говорить Експерт і заголовок статті?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:38

  mikola963 написав:Недавно прочитал прогноз до 2035 года.

Прогноз на 17 років вперед :mrgreen: :mrgreen: Дуже смішно.
17 років тому хоч хтось міг спрогнозувати, що ціна на нафту буде пару років стабільно вище 100$(max - 140$), хтось спрогнозував бурхливий розвиток електромобілів?
Всі прогнози овер 5 років - фейк.
andrijk777
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