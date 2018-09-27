Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
mikola963 написав:Цены на нефть 100$. Цены на газ вернутся как прописано в контракте Тимошенко, и даже дороже на 20-30 Евро (маржа Словакии). Недавно прочитал прогноз до 2035 года. Энергетика увеличится на 30%, причём альтернативная (солнечная, ветряки и т.д.) только на 10%. Так, что в ближайшие 20 лет нефть и газ рулят.
Доля солнечной енергетики растет который год подряд более чем на 30%. В 2016 году - 34% роста. В 2017 - 38% В Украине рост солнечной енергетики в 2017 - 37%. К 2050 году по самым пессимистичным прогнозам доля солненчой енергетики в мире достигнет 50%. Цены на газ не могут вернуться к ценам по контракту косатой, потому что тот тоже зависил от цен на газ, и по ее контракту цены станут заоблачными.
mikola963 написав:Цены на нефть 100$. Цены на газ вернутся как прописано в контракте Тимошенко, и даже дороже на 20-30 Евро (маржа Словакии). Недавно прочитал прогноз до 2035 года. Энергетика увеличится на 30%, причём альтернативная (солнечная, ветряки и т.д.) только на 10%. Так, что в ближайшие 20 лет нефть и газ рулят.
Доля солнечной енергетики растет который год подряд более чем на 30%. В 2016 году - 34% роста. В 2017 - 38% В Украине рост солнечной енергетики в 2017 - 37%. К 2050 году по самым пессимистичным прогнозам доля солненчой енергетики в мире достигнет 50%. Цены на газ не могут вернуться к ценам по контракту косатой, потому что тот тоже зависил от цен на газ, и по ее контракту цены станут заоблачными.
kol61 написав:В 2008 году эксперты Goldman Sachs подсчитали, что цена на нефть превысит скоро 150 долларов и может даже достичь 200 ... Вскоре после этого начался огромный обвал, который привел нефт к ... 40 usd Это всё на тему прогнозов.
Ну и биткоин по $60000 тоже туда же и к тем же экспертам.