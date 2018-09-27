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Вперше за п'ять років 100
доларів за барель нафти стали...

Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:56

  locustsucol написав:
  mikola963 написав:Цены на нефть 100$. Цены на газ вернутся как прописано в контракте Тимошенко, и даже дороже на 20-30 Евро (маржа Словакии). Недавно прочитал прогноз до 2035 года. Энергетика увеличится на 30%, причём альтернативная (солнечная, ветряки и т.д.) только на 10%. Так, что в ближайшие 20 лет нефть и газ рулят.

Доля солнечной енергетики растет который год подряд более чем на 30%. В 2016 году - 34% роста. В 2017 - 38%
В Украине рост солнечной енергетики в 2017 - 37%.
К 2050 году по самым пессимистичным прогнозам доля солненчой енергетики в мире достигнет 50%.
Цены на газ не могут вернуться к ценам по контракту косатой, потому что тот тоже зависил от цен на газ, и по ее контракту цены станут заоблачными.



Контракт косы скоро сможем проверить.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:33

  BIGor написав:
  p_a_l написав:И как при такой цене выходить из дна?
Вот вам и северные потоки и цены как на блюде. Санкции рулят. Только непонятно где.

:D интересно, вата питается бензином?

Только пропитывается.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:35

  locustsucol написав:
  mikola963 написав:Цены на нефть 100$. Цены на газ вернутся как прописано в контракте Тимошенко, и даже дороже на 20-30 Евро (маржа Словакии). Недавно прочитал прогноз до 2035 года. Энергетика увеличится на 30%, причём альтернативная (солнечная, ветряки и т.д.) только на 10%. Так, что в ближайшие 20 лет нефть и газ рулят.

Доля солнечной енергетики растет который год подряд более чем на 30%. В 2016 году - 34% роста. В 2017 - 38%
В Украине рост солнечной енергетики в 2017 - 37%.
К 2050 году по самым пессимистичным прогнозам доля солненчой енергетики в мире достигнет 50%.
Цены на газ не могут вернуться к ценам по контракту косатой, потому что тот тоже зависил от цен на газ, и по ее контракту цены станут заоблачными.

А окупится ли она?
https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:37

  kol61 написав:В 2008 году эксперты Goldman Sachs подсчитали, что цена на нефть превысит скоро 150 долларов и может даже достичь 200 ... Вскоре после этого начался огромный обвал, который привел нефт к ... 40 usd :) Это всё на тему прогнозов.

Ну и биткоин по $60000 тоже туда же и к тем же экспертам.
p_a_l
 
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