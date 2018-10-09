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НБУ назвав причини
зростання цін у вересні

НБУ назвав причини зростання цін у вересні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:11

НБУ назвав причини зростання цін у вересні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі регулятора.

Дивися повний текст НБУ назвав причини зростання цін у вересні.
R2
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