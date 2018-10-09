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Microsoft піднімає ціни
на свої офісні продукти

Microsoft піднімає ціни на свої офісні продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:19

Microsoft піднімає ціни на свої офісні продукти

Пропонуємо до обговорення:
Софтверний гігант Microsoft почав розсилати своїм користувачам повідомлення про те, що вартість офісного пакету Office 365 буде підвищена.

Дивися повний текст Microsoft піднімає ціни на свої офісні продукти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:19

Цирк уехал, клоуны остались... Я не знаю, кто тут больший комик: мелкомягкие маркетологи или наши "неподкупные и беспристрастные" СМИ. Если украинцу к очередным повышениям не привыкать, то для американца или немца (которые про всякие инфляции только в тырнете читают), +30% - это, скорее всего, нехилый "нежданчик".
Radon
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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