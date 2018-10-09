Софтверний гігант Microsoft почав розсилати своїм користувачам повідомлення про те, що вартість офісного пакету Office 365 буде підвищена.
Дивися повний текст Microsoft піднімає ціни на свої офісні продукти.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 08:19
Microsoft піднімає ціни на свої офісні продукти
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Дивися повний текст Microsoft піднімає ціни на свої офісні продукти.
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:19
Цирк уехал, клоуны остались... Я не знаю, кто тут больший комик: мелкомягкие маркетологи или наши "неподкупные и беспристрастные" СМИ. Если украинцу к очередным повышениям не привыкать, то для американца или немца (которые про всякие инфляции только в тырнете читают), +30% - это, скорее всего, нехилый "нежданчик".
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