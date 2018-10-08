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Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Після відкриття Ocean Mall ми плануємо відкрити також Lesnaya Mall на 400 тис. квадратних метрів.
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18
Довбані москалі. Зверніть увагу, не Lisova Mall, а Lesnaya :/
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