RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, де можуть відкрити
другий магазин IKEA в...

Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18

Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...

Пропонуємо до обговорення:
Після відкриття Ocean Mall ми плануємо відкрити також Lesnaya Mall на 400 тис. квадратних метрів.

Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85043
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18

Довбані москалі. Зверніть увагу, не Lisova Mall, а Lesnaya :/
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:26

Поясните - в Николаеве ИКЕА есть уже давно. Еще до анонса т.н. ПЕРВОГО магазина. Магазин не поддельный. Что не так?
500
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:44

  500 написав:Поясните - в Николаеве ИКЕА есть уже давно. Еще до анонса т.н. ПЕРВОГО магазина. Магазин не поддельный. Что не так?

это вы имеете ввиду интернет магазин в Николаеве?
Cactus
 
Повідомлень: 837
З нами з: 26.08.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48

  valme написав:Сподіваюся, в СБУ вже донос відправлений? Назва "Lesnaya Mall" однозначно підриває держ. безпеку.
До речі, а чому вас збентежило тільки слово «Lesnaya»? Щось я не пригадую в українській мові слово «Mall» ...

Підриває, і це не жарти. Mall я теж не пригадую в українській мові. От цікаво, ви можете уявити, щоб в окупованому Криму чи ОРДЛО відкрили магазин з українською назвою?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
R2 » Пон 08 жов, 2018 01:40
6 270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 20:22
Bobua
Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід
R2 » Пон 08 жов, 2018 19:29
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 19:29
Cler
З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох...
R2 » Пон 08 жов, 2018 19:15
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 19:15
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.