Після відкриття Ocean Mall ми плануємо відкрити також Lesnaya Mall на 400 тис. квадратних метрів.
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18
Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні.
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:26
Поясните - в Николаеве ИКЕА есть уже давно. Еще до анонса т.н. ПЕРВОГО магазина. Магазин не поддельный. Что не так?
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:44
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48
Підриває, і це не жарти. Mall я теж не пригадую в українській мові. От цікаво, ви можете уявити, щоб в окупованому Криму чи ОРДЛО відкрили магазин з українською назвою?
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