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Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Після відкриття Ocean Mall ми плануємо відкрити також Lesnaya Mall на 400 тис. квадратних метрів.
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18
Довбані москалі. Зверніть увагу, не Lisova Mall, а Lesnaya :/
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:26
Поясните - в Николаеве ИКЕА есть уже давно. Еще до анонса т.н. ПЕРВОГО магазина. Магазин не поддельный. Что не так?
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:44
500 написав:
Поясните - в Николаеве ИКЕА есть уже давно. Еще до анонса т.н. ПЕРВОГО магазина. Магазин не поддельный. Что не так?
это вы имеете ввиду интернет магазин в Николаеве?
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48
valme написав:
Сподіваюся, в СБУ вже донос відправлений? Назва "Lesnaya Mall" однозначно підриває держ. безпеку.
До речі, а чому вас збентежило тільки слово «Lesnaya»? Щось я не пригадую в українській мові слово «Mall» ...
Підриває, і це не жарти. Mall я теж не пригадую в українській мові. От цікаво, ви можете уявити, щоб в окупованому Криму чи ОРДЛО відкрили магазин з українською назвою?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 07:48
Да он и первый был никому и нафиг не нужен
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