Після відкриття Ocean Mall ми плануємо відкрити також Lesnaya Mall на 400 тис. квадратних метрів.
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:18
Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в Україні.
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:26
Поясните - в Николаеве ИКЕА есть уже давно. Еще до анонса т.н. ПЕРВОГО магазина. Магазин не поддельный. Что не так?
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:44
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48
Підриває, і це не жарти. Mall я теж не пригадую в українській мові. От цікаво, ви можете уявити, щоб в окупованому Криму чи ОРДЛО відкрили магазин з українською назвою?
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:25
500
Вот это?
Ну какая же это ИКЕА. Это сарай какой-то. Куда привозят, может быть нечто из икеевского ассортимента.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:03
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:14
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:31
Re: Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в..
"Лісовий торговий центр" теж звучить неоднозначно.
Але отеє "lesnaya" дійсно недоречне. В принципі, доки його ще не відкрили, можна написати звернення у їх прес центр. Якщо таких буде чимало від усіх, кому воно не байдуже, то мають зреагувати.
Слід зрозуміти, що формально немає ніякого порушення у цій назві, і це не питання органів влади, а якраз питання сприйняття місцевим населенням.
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