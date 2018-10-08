А что вас не устраивает?
Адрес там по-любому будет хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine.
Надо быть последовательными - Sky, Ocean...Forest.
Или может вы против интеграции Украины международное сообщество?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:09
А что вас не устраивает?
Адрес там по-любому будет хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine.
Надо быть последовательными - Sky, Ocean...Forest.
Или может вы против интеграции Украины международное сообщество?
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:17
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
Додано: Пон 15 жов, 2018 16:16
Re: Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в..
Ну то й напишіть то їм. Формально то не є ніяким порушенням, то ж приватна власність.
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