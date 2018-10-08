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Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:09
0mage0 написав: rjkz написав:
Точно, Forest Mall набагато краще!
Головне, щоб не було жодного натяку на те, що це в Україні.
А что вас не устраивает?
Адрес там по-любому будет хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine.
Надо быть последовательными - Sky, Ocean...Forest.
Или может вы против интеграции Украины международное сообщество?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:17
rjkz написав:
А що вас не влаштовує?
Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine.
Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest.
Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:16
0mage0 написав: rjkz написав:
А що вас не влаштовує?
Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine.
Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest.
Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
Ну то й напишіть то їм. Формально то не є ніяким порушенням, то ж приватна власність.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:48
0mage0 написав: rjkz написав:
А що вас не влаштовує?
Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine.
Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest.
Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
Я предложил англоязычный вариант, но и это вас не устроило.
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