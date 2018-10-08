Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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rjkz написав:А що вас не влаштовує? Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine. Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest. Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
rjkz написав:А що вас не влаштовує? Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine. Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest. Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
Ну то й напишіть то їм. Формально то не є ніяким порушенням, то ж приватна власність.
rjkz написав:А що вас не влаштовує? Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine. Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest. Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
Я предложил англоязычный вариант, но и это вас не устроило.
rjkz написав:А що вас не влаштовує? Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine. Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest. Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Мене не влаштовує транслітерація з московської балачки. Це інтеграція не в міжнародне співтовариство, а в московське товариство з усіма наслідками.
Ну то й напишіть то їм. Формально то не є ніяким порушенням, то ж приватна власність.
2. Встановити, що на території міста Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь-які інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконується державною мовою і, на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою. Зазначене правило не поширюється на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, розташовані в Києві. Знаки для товарів і послуг наводяться в господарському і публічному обігу у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона відповідно до законодавства України.
Не так просто знайти їхню адресу для листування, я написав на адресу одного з їхніх торговельних центрів. Приватна власність тут ні до чого, адже ця приватна власність в Україні (принаймні, поки що).
0mage0 написав:Я казав не про порушення законодавства, а про те, що у нас всі або шукають відмазки чому не застосовують українську мову, або прямо виступають проти української мови.
Не варто так драматизувати. Є питання моди, що визначається самим суспільством, тому й плодяться всіляки моли та плази, "-ський" перетворюється в Sky, а запиту на "універсами" немає. Хоча вибір "лєснайа" замість "Лісова" (тим паче явно назва під станцію метро) - дійсно дивує. Але скоріш тут не політичний чи культурологічний підтекст, а банальне незнання мови неукраїномовними замовниками і нерозуміння реакції суспільства.
0mage0 написав:До речі, щодо законодавства будь ласка
Ну і як бачите, ніякого порушення і немає, тим паче "назва державною мовою" не трактується як використання українських лексем у назві (бо треба б було саме так і написати), то ж притягнути порушення навряд вийде.
0mage0 написав:Я казав не про порушення законодавства, а про те, що у нас всі або шукають відмазки чому не застосовують українську мову, або прямо виступають проти української мови.
Не варто так драматизувати. Є питання моди, що визначається самим суспільством, тому й плодяться всіляки моли та плази, "-ський" перетворюється в Sky, а запиту на "універсами" немає. Хоча вибір "лєснайа" замість "Лісова" (тим паче явно назва під станцію метро) - дійсно дивує. Але скоріш тут не політичний чи культурологічний підтекст, а банальне незнання мови неукраїномовними замовниками і нерозуміння реакції суспільства.
Реакцію суспільства, легко побачити навіть на цьому форумі. Що завгодно, аби не українською. Навряд чи у замовників вистачає розуму побудувати ТЦ і не вистачає розуму на назву.
Faceless написав:
0mage0 написав:До речі, щодо законодавства будь ласка
Ну і як бачите, ніякого порушення і немає, тим паче "назва державною мовою" не трактується як використання українських лексем у назві (бо треба б було саме так і написати), то ж притягнути порушення навряд вийде.
Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання
вивіски ... виконується державною мовою
стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...
rjkz написав:А що вас не влаштовує? Адреса там по-любому буде хххх, ххххх, Kyiv, Ukraine. Треба бути послідовними - Sky, Ocean ... Forest. Або може ви проти інтеграції України міжнародне співтовариство?
Ну то й напишіть то їм. Формально то не є ніяким порушенням, то ж приватна власність.
2. Встановити, що на території міста Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь-які інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконується державною мовою і, на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою. Зазначене правило не поширюється на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, розташовані в Києві. Знаки для товарів і послуг наводяться в господарському і публічному обігу у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона відповідно до законодавства України.
Не так просто знайти їхню адресу для листування, я написав на адресу одного з їхніх торговельних центрів. Приватна власність тут ні до чого, адже ця приватна власність в Україні (принаймні, поки що).
Ну и будет написано українською "Лєсная (звісно укрїнськими літерами ) Молл" та англійською "Lesnaya Mall" або "Форест Молл" та "Forest Mall". Так Ok?
0mage0 написав:Я казав не про порушення законодавства, а про те, що у нас всі або шукають відмазки чому не застосовують українську мову, або прямо виступають проти української мови.
Не варто так драматизувати. Є питання моди, що визначається самим суспільством, тому й плодяться всіляки моли та плази, "-ський" перетворюється в Sky, а запиту на "універсами" немає. Хоча вибір "лєснайа" замість "Лісова" (тим паче явно назва під станцію метро) - дійсно дивує. Але скоріш тут не політичний чи культурологічний підтекст, а банальне незнання мови неукраїномовними замовниками і нерозуміння реакції суспільства.
Реакцію суспільства, легко побачити навіть на цьому форумі. Що завгодно, аби не українською. Навряд чи у замовників вистачає розуму побудувати ТЦ і не вистачає розуму на назву.
Faceless написав:
0mage0 написав:До речі, щодо законодавства будь ласка
Ну і як бачите, ніякого порушення і немає, тим паче "назва державною мовою" не трактується як використання українських лексем у назві (бо треба б було саме так і написати), то ж притягнути порушення навряд вийде.
Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання
вивіски ... виконується державною мовою
стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...
А так - на стене будет табличка " Торговельно-розважальній центр "Лєсная Молл"". Державною мовою.
0mage0 написав:Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання вивіски ... виконується державною мовою стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...
Розуміння нюансів законодавтва, а саме відсутність дефініції, що саме вважається під "виконується державною мовою" - а саме ніде не сказано, що мають використовуватися саме українські лексеми, а імена власні не потребують перекладу. Саме тому, якщо комусь закортить назвати якийсь комплекс російською "Хрустальный источник", він цілком може написати типу державною мовою - звичайну транскрипцію як "Хрустальний Істочнік" і як би все законно. Дурнувато, смішно, але й порушення немає.