Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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0mage0 написав:Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання вивіски ... виконується державною мовою стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...
Розуміння нюансів законодавтва, а саме відсутність дефініції, що саме вважається під "виконується державною мовою" - а саме ніде не сказано, що мають використовуватися саме українські лексеми, а імена власні не потребують перекладу. Саме тому, якщо комусь закортить назвати якийсь комплекс російською "Хрустальный источник", він цілком може написати типу державною мовою - звичайну транскрипцію як "Хрустальний Істочнік" і як би все законно. Дурнувато, смішно, але й порушення немає.
Мова не обмежується абеткою, тож транслітерація іноземних слів то не є українська мова. І Lesnaya Mall навіть під українську абетку аж ніяк не лізе. Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином, щоб встановити факт порушення було неможливо. Почати хоча б з того, що не визначено покарання за порушення. Хоча в проекті, наприклад, цього рішення Київради були і штрафи і краще описані вимоги до вивісок...
rjkz написав:А так - на стене будет табличка " Торговельно-розважальній центр "Лєсная Молл"". Державною мовою
Я бы вообще сделал английский вторым государственным языком, а то типа в Европу, а 95 процентов населения элементарного диалога не осилят, и чтобы чиновники сдавали экзамены на знание английского языка, и все вывески магазинов ТЦ, улиц и тд в обязательном порядке дублировались на английском языке.
freeze написав:Я б взагалі зробив англійську другою державною мовою, а то типу в Європу, а 95 відсотків населення елементарного діалогу не осилять, і щоб чиновники здавали іспити на знання англійської мови, і всі вивіски магазинів ТЦ, вулиць і тд в обов'язковому порядку дублювалися на англійській мові .