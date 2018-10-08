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Стало відомо, де можуть відкрити
другий магазин IKEA в...

Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:13

  Faceless написав:
  0mage0 написав:Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання
вивіски ... виконується державною мовою
стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...

Розуміння нюансів законодавтва, а саме відсутність дефініції, що саме вважається під "виконується державною мовою" - а саме ніде не сказано, що мають використовуватися саме українські лексеми, а імена власні не потребують перекладу. Саме тому, якщо комусь закортить назвати якийсь комплекс російською "Хрустальный источник", він цілком може написати типу державною мовою - звичайну транскрипцію як "Хрустальний Істочнік" і як би все законно. Дурнувато, смішно, але й порушення немає.

Мова не обмежується абеткою, тож транслітерація іноземних слів то не є українська мова. І Lesnaya Mall навіть під українську абетку аж ніяк не лізе. Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином, щоб встановити факт порушення було неможливо. Почати хоча б з того, що не визначено покарання за порушення. Хоча в проекті, наприклад, цього рішення Київради були і штрафи і краще описані вимоги до вивісок...
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:16

  rjkz написав:А так - на стене будет табличка " Торговельно-розважальній центр "Лєсная Молл"".
Державною мовою


Я бы вообще сделал английский вторым государственным языком, а то типа в Европу, а 95 процентов населения элементарного диалога не осилят, и чтобы чиновники сдавали экзамены на знание английского языка, и все вывески магазинов ТЦ, улиц и тд в обязательном порядке дублировались на английском языке.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:17

Re: Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в..

  rjkz написав:А так - на стене будет табличка " Торговельно-розважальній центр "Лєсная Молл"".
Державною мовою.
Не пригадую в українській мові слів "лєсная" та "молл". За дурнів вже українців не тримайте. А чого ви так радієте, що в Україні українських вивісок і зі свічками не знайти?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:18

  freeze написав:Я б взагалі зробив англійську другою державною мовою, а то типу в Європу, а 95 відсотків населення елементарного діалогу не осилять, і щоб чиновники здавали іспити на знання англійської мови, і всі вивіски магазинів ТЦ, вулиць і тд в обов'язковому порядку дублювалися на англійській мові .

Давайте спочатку першу державну мову опануємо.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:39

Re: Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в..

0mage0 написав:
  Faceless написав:
  0mage0 написав:Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання
вивіски ... виконується державною мовою
стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...

Розуміння нюансів законодавтва, а саме відсутність дефініції, що саме вважається під "виконується державною мовою" - а саме ніде не сказано, що мають використовуватися саме українські лексеми, а імена власні не потребують перекладу. Саме тому, якщо комусь закортить назвати якийсь комплекс російською "Хрустальный источник", він цілком може написати типу державною мовою - звичайну транскрипцію як "Хрустальний Істочнік" і як би все законно. Дурнувато, смішно, але й порушення немає.

Мова не обмежується абеткою, тож транслітерація іноземних слів то не є українська мова. І Lesnaya Mall навіть під українську абетку аж ніяк не лізе. Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином, щоб встановити факт порушення було неможливо. Почати хоча б з того, що не визначено покарання за порушення. Хоча в проекті, наприклад, цього рішення Київради були і штрафи і краще описані вимоги до вивісок...
Тут ви знову сильно перебільшуєте та виказуєте нерозуміння принципів законодавства з цієї теми.
Вимога написати назву державною мовою стосується до забезпечення конституційних прав громадян ПРОЧИТАТИ назву. Не те, що слова мають бути українськими, вони взагалі можуть нічого не означати. Всі назви - то імена власні, і їх взагалі не зобов'язані перекладати.
І це світова практика, щоби ви розуміли.
Як приклади - ви можете бачити наприклад, курси англійської " Speak up", "Green forest", що зареєстровані як "Спік ап" та "Грін форест", а не "Говори" та "Зелений ліс". І та сама ж ситуація й з російськими назвами, хоч би й пригадати "Сбербанк Росії", що тільки потім все проривався стати Ощадбанком, та все судиться з українським Ощадбанком.
Також хотів би вказати на те, що спроби нав'язати обмеження використання іноземних слів завжди знаходяться на тонкій межі маразму. Не варто тут уподоблюватись найодіознішим персонам з північних сусідів.

На зменшення використання іноземних слів у назвах має бути запит суспільства, і саме так і регулюється це питання, а не законодавчими актами.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:49

  Faceless написав:Тут ви знову сильно перебільшуєте та виказуєте нерозуміння принципів законодавства з цієї теми.
Вимога написати назву державною мовою стосується до забезпечення конституційних прав громадян ПРОЧИТАТИ назву. Не те, що слова мають бути українськими, вони взагалі можуть нічого не означати. Всі назви - то імена власні, і їх взагалі не зобов'язані перекладати.
І це світова практика, щоби ви розуміли.
Як приклади - ви можете бачити наприклад, курси англійської " Speak up", "Green forest", що зареєстровані як "Спік ап" та "Грін форест", а не "Говори" та "Зелений ліс". І та сама ж ситуація й з російськими назвами, хоч би й пригадати "Сбербанк Росії", що тільки потім все проривався стати Ощадбанком, та все судиться з українським Ощадбанком.
Також хотів би вказати на те, що спроби нав'язати обмеження використання іноземних слів завжди знаходяться на тонкій межі маразму. Не варто тут уподоблюватись найодіознішим персонам з північних сусідів.

На зменшення використання іноземних слів у назвах має бути запит суспільства, і саме так і регулюється це питання, а не законодавчими актами.

На жаль, якщо чекати на запит суспільства, ми доб'ємо українську мову остаточно і Україну разом з нею, занадто нерівні у нас сили завдяки північному сусіду. Щодо здатності прочитати - це ваша інтерпретація, хоча не виключено, що з нею погодиться суддя. Звісно ж, варто було б конкретизувати цей пункт, щоб не додумувати. Але щодо абетки - латинська абетка це аж ніяк не українська мова, як не крутіть.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:01

  0mage0 написав:Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином...
станом на 15.10.2018 в Україні немає жодних нормативних актів (окрім 2-х рядків "загального характеру" в Конституції) щодо мови та режиму її використання. Можете чекати "запит суспільства" далі
apollo
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