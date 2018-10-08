Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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0mage0 написав:Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання вивіски ... виконується державною мовою стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...
Розуміння нюансів законодавтва, а саме відсутність дефініції, що саме вважається під "виконується державною мовою" - а саме ніде не сказано, що мають використовуватися саме українські лексеми, а імена власні не потребують перекладу. Саме тому, якщо комусь закортить назвати якийсь комплекс російською "Хрустальный источник", він цілком може написати типу державною мовою - звичайну транскрипцію як "Хрустальний Істочнік" і як би все законно. Дурнувато, смішно, але й порушення немає.
Мова не обмежується абеткою, тож транслітерація іноземних слів то не є українська мова. І Lesnaya Mall навіть під українську абетку аж ніяк не лізе. Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином, щоб встановити факт порушення було неможливо. Почати хоча б з того, що не визначено покарання за порушення. Хоча в проекті, наприклад, цього рішення Київради були і штрафи і краще описані вимоги до вивісок...
rjkz написав:А так - на стене будет табличка " Торговельно-розважальній центр "Лєсная Молл"". Державною мовою
Я бы вообще сделал английский вторым государственным языком, а то типа в Европу, а 95 процентов населения элементарного диалога не осилят, и чтобы чиновники сдавали экзамены на знание английского языка, и все вывески магазинов ТЦ, улиц и тд в обязательном порядке дублировались на английском языке.
freeze написав:Я б взагалі зробив англійську другою державною мовою, а то типу в Європу, а 95 відсотків населення елементарного діалогу не осилять, і щоб чиновники здавали іспити на знання англійської мови, і всі вивіски магазинів ТЦ, вулиць і тд в обов'язковому порядку дублювалися на англійській мові .
0mage0 написав:Я перепрошую, але як вам вдається після прочитання вивіски ... виконується державною мовою стверджувати, що "як бачите", жодного порушення немає...
Розуміння нюансів законодавтва, а саме відсутність дефініції, що саме вважається під "виконується державною мовою" - а саме ніде не сказано, що мають використовуватися саме українські лексеми, а імена власні не потребують перекладу. Саме тому, якщо комусь закортить назвати якийсь комплекс російською "Хрустальный источник", він цілком може написати типу державною мовою - звичайну транскрипцію як "Хрустальний Істочнік" і як би все законно. Дурнувато, смішно, але й порушення немає.
Мова не обмежується абеткою, тож транслітерація іноземних слів то не є українська мова. І Lesnaya Mall навіть під українську абетку аж ніяк не лізе. Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином, щоб встановити факт порушення було неможливо. Почати хоча б з того, що не визначено покарання за порушення. Хоча в проекті, наприклад, цього рішення Київради були і штрафи і краще описані вимоги до вивісок...
Тут ви знову сильно перебільшуєте та виказуєте нерозуміння принципів законодавства з цієї теми. Вимога написати назву державною мовою стосується до забезпечення конституційних прав громадян ПРОЧИТАТИ назву. Не те, що слова мають бути українськими, вони взагалі можуть нічого не означати. Всі назви - то імена власні, і їх взагалі не зобов'язані перекладати. І це світова практика, щоби ви розуміли. Як приклади - ви можете бачити наприклад, курси англійської " Speak up", "Green forest", що зареєстровані як "Спік ап" та "Грін форест", а не "Говори" та "Зелений ліс". І та сама ж ситуація й з російськими назвами, хоч би й пригадати "Сбербанк Росії", що тільки потім все проривався стати Ощадбанком, та все судиться з українським Ощадбанком. Також хотів би вказати на те, що спроби нав'язати обмеження використання іноземних слів завжди знаходяться на тонкій межі маразму. Не варто тут уподоблюватись найодіознішим персонам з північних сусідів.
На зменшення використання іноземних слів у назвах має бути запит суспільства, і саме так і регулюється це питання, а не законодавчими актами.
Faceless написав:Тут ви знову сильно перебільшуєте та виказуєте нерозуміння принципів законодавства з цієї теми. Вимога написати назву державною мовою стосується до забезпечення конституційних прав громадян ПРОЧИТАТИ назву. Не те, що слова мають бути українськими, вони взагалі можуть нічого не означати. Всі назви - то імена власні, і їх взагалі не зобов'язані перекладати. І це світова практика, щоби ви розуміли. Як приклади - ви можете бачити наприклад, курси англійської " Speak up", "Green forest", що зареєстровані як "Спік ап" та "Грін форест", а не "Говори" та "Зелений ліс". І та сама ж ситуація й з російськими назвами, хоч би й пригадати "Сбербанк Росії", що тільки потім все проривався стати Ощадбанком, та все судиться з українським Ощадбанком. Також хотів би вказати на те, що спроби нав'язати обмеження використання іноземних слів завжди знаходяться на тонкій межі маразму. Не варто тут уподоблюватись найодіознішим персонам з північних сусідів.
На зменшення використання іноземних слів у назвах має бути запит суспільства, і саме так і регулюється це питання, а не законодавчими актами.
На жаль, якщо чекати на запит суспільства, ми доб'ємо українську мову остаточно і Україну разом з нею, занадто нерівні у нас сили завдяки північному сусіду. Щодо здатності прочитати - це ваша інтерпретація, хоча не виключено, що з нею погодиться суддя. Звісно ж, варто було б конкретизувати цей пункт, щоб не додумувати. Але щодо абетки - латинська абетка це аж ніяк не українська мова, як не крутіть.
0mage0 написав:Погоджуюся, що всі закони про мову (а також деякі інші) навмисно ухвалюють таким чином...
станом на 15.10.2018 в Україні немає жодних нормативних актів (окрім 2-х рядків "загального характеру" в Конституції) щодо мови та режиму її використання. Можете чекати "запит суспільства" далі
Я може неточно висловився, закони, в яких регулюється мова, а таких багато, закон про освіту, закон про державну службу, рішення Київради Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві, певно, ще купа різної макулатури...
0mage0 написав:Я може неточно висловився, закони, в яких регулюється мова, а таких багато, закон про освіту, закон про державну службу, рішення Київради Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві, певно, ще купа різної макулатури...
таких небагато. Читайте уважно: законом "Про освіту" врегламентовані питання освіти, "Про державну службу" врегламентовані питання проходження державної служби, рішення органів місцевого самоврядування тощо взагалі не є нормативними актами з питань регулювання "мовних питань". Я повторююсь, однак, зауважте: сьогодні в Україні НЕМАЄ нормативної бази з питань мовної політики та використання мов. Нажаль((
rjkz написав:А так - на стене будет табличка " Торговельно-розважальній центр "Лєсная Молл"". Державною мовою.
Не пригадую в українській мові слів "лєсная" та "молл". За дурнів вже українців не тримайте. А чого ви так радієте, що в Україні українських вивісок і зі свічками не знайти?
Читайте внимательно - ТРЦ - державною мовою. А дальше, само название - хоть "йцукенгшщзхфывапролджэячсмитьбю." Вы глаза раскройте - вывесок и на украинском и чисто украинских названий - как минимум больше 50%. Это очень по скромному. Так, сходу, кондитерская "Лесна мавка" (возле парка Фрунзе, когда-то был постоянным клиентом, но со временем испортилось качество, не пользуюсь лет 15), ресторан украинской кухни "Українські страви" на проспекте Отрадном (очень был неплохой, но последний раз был в 2008 году), сеть ресторанов быстрого питания "Пузата хата", паб "Ситий вовк", ..., ЖК Співоче, ЖК Місто квітів. И заметьте, очень много торговых брендов и названий существует ну ооооччееень давно. И никто их за это не притеснял и не гнобил. Все в порядке. Да, как минимум в Киеве, высокая степень использования русского языка. Это исторически так сложилось. Мои предки живут в Киеве с начала прошлого века. Они все были русскоязычными. Но не русскими. И между русским языком и "руцкимиром" нельзя ставить знак равенства. Как нельзя ставить равенства между английским языком и Англией. Все англичане говорят на Инглиш, но не все, кто говорит на Инглиш - англичане. Я, кстати, поддерживаю коллегу в вопросе о статусе Инглиш в Украине. Украина - одна из самых ментально изолированных стран. Только в последние годы подросло поколение молодых людей, среди которых норма - свободное владение 2-мя-3-мя иностранными языками помимо русского и украинского. Они не ограничены границами, живут в открытом мире, у них совершенно другой формат мышления. У них намного больше возможностей. Вы-же, настаивая на исключительном праве использования украинского языка, загоняете нас в средневековье.Через 50-100 лет от силы, 90% жителей (за исключением территории страны каких-то там скреп) будет разговаривать на десятке языков - английский, немецкий, французский, испанский, китайский (кстати, на нем и будут говорить скрепные ). Не думаю,что у украинского есть большое будущее. Шанс его сберечь - оставаться такой-же "скрепной" страной как и наши соседи "сверху". Не думаю, что это верный путь.