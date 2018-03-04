Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...

Додано: Вів 16 жов, 2018 07:55

rjkz написав: в Києві, високий ступінь використання російської мови. Це історично так склалося в Києві, високий ступінь використання російської мови. Це історично так склалося

Це навіть не маніпуляція, це приниження. Ви ж прекрасно знаєте, що ховається за оцим "історично склалося", москвини окуповували Україну століттями, фізично знищували українців, завозили де не вистачало москвинів, створювали умови за яких тільки з московською балачкою можна було навчатися, працювати, взагалі жити. Цей процес був не просто примусовий, він був насильницький, репресивний, це був геноцид. Ваші слова звучать приблизно як "гей, чуваки, а пам'ятаєте, як ми в 1932-1933 ваших кілька мільйонів голодом заморили так, що ви не те, що собак, одне одного жерли? А ще пам'ятаєте, як в 1943 кинули вас проти німців форсувати Дніпро, оце вас там лягло боялися, що трупами Дніпро заб'ється, а кровяки скільки було, уххх... А пам'ятаєте, як вас селюками дражнили, ой, ну і зараз дражнимо, гигиги..."Тож коли ми зараз просимо використовувати українську мову, ми хочемо повернути те, що в нас забрали, це не насильство, а встановлення справедливості. І мені шкода, що для багатьох моїх співгромадян московська балачка стала ріднішою, за українську мову. А ваші розповіді про те, що московська балачка не дорівнює руцький мір - курам на сміх. Які ви фільми дивитесь, які пісні слухаєте, яку вікіпедію читаєте.