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Стало відомо, де можуть відкрити
другий магазин IKEA в...

Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 07:55

  rjkz написав:в Києві, високий ступінь використання російської мови. Це історично так склалося
Це навіть не маніпуляція, це приниження. Ви ж прекрасно знаєте, що ховається за оцим "історично склалося", москвини окуповували Україну століттями, фізично знищували українців, завозили де не вистачало москвинів, створювали умови за яких тільки з московською балачкою можна було навчатися, працювати, взагалі жити. Цей процес був не просто примусовий, він був насильницький, репресивний, це був геноцид. Ваші слова звучать приблизно як "гей, чуваки, а пам'ятаєте, як ми в 1932-1933 ваших кілька мільйонів голодом заморили так, що ви не те, що собак, одне одного жерли? А ще пам'ятаєте, як в 1943 кинули вас проти німців форсувати Дніпро, оце вас там лягло боялися, що трупами Дніпро заб'ється, а кровяки скільки було, уххх... А пам'ятаєте, як вас селюками дражнили, ой, ну і зараз дражнимо, гигиги..."
Тож коли ми зараз просимо використовувати українську мову, ми хочемо повернути те, що в нас забрали, це не насильство, а встановлення справедливості. І мені шкода, що для багатьох моїх співгромадян московська балачка стала ріднішою, за українську мову. А ваші розповіді про те, що московська балачка не дорівнює руцький мір - курам на сміх. Які ви фільми дивитесь, які пісні слухаєте, яку вікіпедію читаєте.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:45

Re: Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в..

0mage0 написав:
  rjkz написав:в Києві, високий ступінь використання російської мови. Це історично так склалося
Це навіть не маніпуляція, це приниження. Ви ж прекрасно знаєте, що ховається за оцим "історично склалося", москвини окуповували Україну століттями, фізично знищували українців, завозили де не вистачало москвинів, створювали умови за яких тільки з московською балачкою можна було навчатися, працювати, взагалі жити. Цей процес був не просто примусовий, він був насильницький, репресивний, це був геноцид. Ваші слова звучать приблизно як "гей, чуваки, а пам'ятаєте, як ми в 1932-1933 ваших кілька мільйонів голодом заморили так, що ви не те, що собак, одне одного жерли? А ще пам'ятаєте, як в 1943 кинули вас проти німців форсувати Дніпро, оце вас там лягло боялися, що трупами Дніпро заб'ється, а кровяки скільки було, уххх... А пам'ятаєте, як вас селюками дражнили, ой, ну і зараз дражнимо, гигиги..."
Тож коли ми зараз просимо використовувати українську мову, ми хочемо повернути те, що в нас забрали, це не насильство, а встановлення справедливості. І мені шкода, що для багатьох моїх співгромадян московська балачка стала ріднішою, за українську мову. А ваші розповіді про те, що московська балачка не дорівнює руцький мір - курам на сміх. Які ви фільми дивитесь, які пісні слухаєте, яку вікіпедію читаєте.
Звісно, це історичні факти. Але водночас ви не можете у чомусь звинувачувати тих, хто як результат усього цього є російськомовним, але все одно українцем. Ви не можете перекладати на них вину і відповідальність за історичні події.
Наразі чимало зроблено для відновлення статусу української мови в Україні. Дякувати богу, не дали протягнути всілякі "другі державні російські" колаборантів. І результати вже є, в тому ж Києві українську чути стало куди частіше, ніж наприклад то було в 2000-х, і що найліпше - від молоді. І то тільки початок, це довгий, поступовий процес, і не варто його форсувати.
Й охоти на відьом відкривати не треба, а тим паче робити з російськомовних громадян ворогів - з таким підходом ви нічим не кращі за російських нацистів
Faceless
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