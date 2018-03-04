Стало відомо, де можуть відкрити другий магазин IKEA в...

Додано: Вів 16 жов, 2018 09:47

0mage0 написав: rjkz написав: в Києві, високий ступінь використання російської мови. Це історично так склалося в Києві, високий ступінь використання російської мови. Це історично так склалося Це навіть не маніпуляція, це приниження. Ви ж прекрасно знаєте, що ховається за оцим "історично склалося", москвини окуповували Україну століттями, фізично знищували українців, завозили де не вистачало москвинів, створювали умови за яких тільки з московською балачкою можна було навчатися, працювати, взагалі жити. Цей процес був не просто примусовий, він був насильницький, репресивний, це був геноцид. Тож коли ми зараз просимо використовувати українську мову, ми хочемо повернути те, що в нас забрали, це не насильство, а встановлення справедливості. І мені шкода, що для багатьох моїх співгромадян московська балачка стала ріднішою, за українську мову. А ваші розповіді про те, що московська балачка не дорівнює руцький мір - курам на сміх. Які ви фільми дивитесь, які пісні слухаєте, яку вікіпедію читаєте. Це навіть не маніпуляція, це приниження. Ви ж прекрасно знаєте, що ховається за оцим "історично склалося", москвини окуповували Україну століттями, фізично знищували українців, завозили де не вистачало москвинів, створювали умови за яких тільки з московською балачкою можна було навчатися, працювати, взагалі жити. Цей процес був не просто примусовий, він був насильницький, репресивний, це був геноцид. Тож коли ми зараз просимо використовувати українську мову, ми хочемо повернути те, що в нас забрали, це не насильство, а встановлення справедливості. І мені шкода, що для багатьох моїх співгромадян московська балачка стала ріднішою, за українську мову. А ваші розповіді про те, що московська балачка не дорівнює руцький мір - курам на сміх. Які ви фільми дивитесь, які пісні слухаєте, яку вікіпедію читаєте.

Не знаю, что там за чем скрывается, но:1. Я вам уже в другой ветке на эту тему писал "История человечества - это история войн" (с) (не помню чьи это слова, но с этим трудно не согласиться, не правда-ли?). Жители территории на которой сейчас находится государство Украина, всю свою историю воевали с другими племенами (до появления государств в виде, который близок к нынешнему), с поляками (Речь Посполитая), с прибалтами (Великое княжество Литовское), турками (Османская империя) и даже римляне вроде как слегка заходили, немцами, венграми, румынами, австрийцами, чехами, русскими и тд. В данный исторический момент у нас обострение с соседями по континенту-носителями русского языка. При этом, хочу заметить, не все граждане и жители соседней страны, носители русского языка, враги Украины. Из общеизвестных - Макаревич, Ахеджакова, Басилашвили, Рязанов (покойный ныне) и тп. Масса россиян переехало на территорию Украины (уже после начала войны или не вернулись после начала, по крайней мере я таких знаю). Есть россияне (и этнические русские), которые воюют в Донбассе в рядах ВСУ.Если мы оставим в стороне отношения между Украиной и северным соседом, которые есть в данный момент, и перенесемся на 200+ лет назад на другой континент, то обнаружим, что Северные Штаты Америки, воевавшие с Британией, взяли к использованию английский язык, хотя в большей или меньшей степени на территории нынешних США, использовались французский, голландский, немецкий (кстати, а вы знаете, что название денежной единицы США "доллар" произошло от немецкого "таллер"?). Если посмотреть чуть южнее, то на 90% носители индейской крови жители латиноамериканских стран, без особых проблем общаются на испанском и португальском. А ведь более трагической истории Человечество не знает - индейцев уничтожали столетиями в просто таки ужасающих масштабах - в те времена мораль и этика европейского человека не принимала человека другой расы и уровня развития как Человека, что позволило колонизаторам уничтожать их как опасных животных. Колонизация Африки не менее трагична - миллиарды жизней за столетия и рабство. Тем не менее, некоторые африканские страны имеют официальный государственный язык - язык их бывших завоевателей - например, в Гане - английский, во многих странах - французский, в ЮАР - африкаанс, который является производным от голландского и немецкого (если я не ошибаюсь). На территории того-же Китая - 2 основных языка - кантонский и мандарин. В результате каких трагических событий так случилось? Поэтому я не вижу связи между войной и языком.2. История - штука переменчивая.Сегодня ее нам преподносят под одним углом зрения, вчера под другим, а завтра - под третьим. Вчера, Украина была позиционирована как неотделимая часть росийской империи, сегодня как независимое государство, а завтра - кто знает? Может Украина начнет претендовать на доминирование на территории, которая была под контролем киевских князей? Важно иметь свое мировосприятие и свои мозги, а не кормиться из пропагандистских источников, чьи-бы они ни были.3. Я, к сожалению, сейчас не имею возможности смотреть фильмы, но вообще предпочитаю европейское кино, было время особенно нравилось 50-70-х. В каком дубляже - русско или украиноязычном - мне без разницы, зависит от качества. В идеале, хотел-бы иметь способность обходиться без дубляжа, но над этим еще предстоит много работать. Музыка - англо и франко язычные исполнители из США, Франции, Германии, Швеции, Ирландии, классическая музыка, русскоязычные - один бард и рок исполнитель, оба времен СССР, фактически диссиденты того режима. Книги читаю на русском, немного на английском. Любимые на данный момент авторы - один классик детективного жанра, американец, писавший в середине прошлого века, читаю в русском переводе, пытаюсь в оригинале (тяжеловато), второй - фантаст с украинской фамилией, казахского происхождения, на данный момент проживающий, вероятно, на территории рф. Что вам еще рассказать о себе? Как помочь вам изобличить во мне "врага народа"?Вашу позицию считаю дискриминационной по языковому признаку. В некоторых цивилизованных странах это влечет за собой административную и, в некоторых случаях, уголовную ответственность. В Украине, как вы выше правильно заметили, очень несовершенное законодательство в этом вопросе