Перше, що необхідно зробити для економії коштів на опалення багатоквартирного будинку - поставити загальний лічильник на тепло.
Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32
Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
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Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу.
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