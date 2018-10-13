RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт: "хрущовки"
утеплювати не має сенсу

Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32

Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу

Пропонуємо до обговорення:
Перше, що необхідно зробити для економії коштів на опалення багатоквартирного будинку - поставити загальний лічильник на тепло.

Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85043
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32

Что за ахинея
dotster
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 18.10.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:15

Якийсь набір слів...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні... 1, 2
R2 » П'ят 12 жов, 2018 20:07
18 703
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 15:33
LutsMan
Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії
R2 » Нед 14 жов, 2018 14:15
0 20
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 14:15
R2
Які квартири українці орендують найчастіше - експерт 1, 2, 3
R2 » Сер 10 жов, 2018 10:52
25 1357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 11:12
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.