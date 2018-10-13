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Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32
Пропонуємо до обговорення:
Перше, що необхідно зробити для економії коштів на опалення багатоквартирного будинку - поставити загальний лічильник на тепло.
Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32
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