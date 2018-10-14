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Експерт: "хрущовки"
утеплювати не має сенсу

Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32

Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу

Пропонуємо до обговорення:
Перше, що необхідно зробити для економії коштів на опалення багатоквартирного будинку - поставити загальний лічильник на тепло.

Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу.
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Якийсь набір слів...
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:17

Делайте просто правильные выводы из этих статеек. :)

Во-первых, этот ресурс принадлежит российскому капиталу, который очень быстро реагирует на заказы из России на размещения полезных для российских Газпрома и других компаний статей рекламного и пропагандистского характера. Поэтому верить им нельзя и нужно поискать обоснованные мнения другого характера. И, что удивительно, их совсем не сложно найти.

Во-вторых, утепление дома ВСЕГДА снижает затраты на его отопление. Следовательно, свои дома и квартиры утеплять нужно обязательно. Кто не утеплил, тот пособник агрессора или малообразованный человек.

В третьих, утепление квартиры или дома даст еще один положительный эффект. Жарким летом в утепленных квартире или частном доме в нашем, ставшим фактически тропическим за последние годы регионе, будет ЗАМЕТНО прохладнее, что позволит меньше тратить электроэнергию на кондиционеры.

В четвертых, утеплять помещения нужно только СНАРУЖИ. Это связано с таким понятием как точка росы и соответственно необходимостью вывести ее наружу за пределы стен, что позволит в добавок к утеплению сохранить стены прочными на много лет больше, чем это было даже заложено при строительстве дома.

Неужели кто-то еще не утеплился и даже не думает утепляться???
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:01

Так чего нет смысла? Прочитав так и не понял. Какой то неконтролируемый поток сознания...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:09

Re: Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу

buratinyo написав:Делайте просто правильные выводы из этих статеек. :)

Во-первых, этот ресурс принадлежит российскому капиталу, который очень быстро реагирует на заказы из России на размещения полезных для российских Газпрома и других компаний статей рекламного и пропагандистского характера. Поэтому верить им нельзя и нужно поискать обоснованные мнения другого характера. И, что удивительно, их совсем не сложно найти.

Во-вторых, утепление дома ВСЕГДА снижает затраты на его отопление. Следовательно, свои дома и квартиры утеплять нужно обязательно. Кто не утеплил, тот пособник агрессора или малообразованный человек.

В третьих, утепление квартиры или дома даст еще один положительный эффект. Жарким летом в утепленных квартире или частном доме в нашем, ставшим фактически тропическим за последние годы регионе, будет ЗАМЕТНО прохладнее, что позволит меньше тратить электроэнергию на кондиционеры.

В четвертых, утеплять помещения нужно только СНАРУЖИ. Это связано с таким понятием как точка росы и соответственно необходимостью вывести ее наружу за пределы стен, что позволит в добавок к утеплению сохранить стены прочными на много лет больше, чем это было даже заложено при строительстве дома.

Неужели кто-то еще не утеплился и даже не думает утепляться???
Тем, кто может не знает - buratinyo - действующий тролль из фабрики под кураторством ФСБ, периодически размазывающий сопли по этому поводу в личке, когда напьется и совесть грызет.
Между приступами соплей продолжает деятельность лгуна и пророссийского лизоблюда в постах вроде этого. Наверное думает, что когда он врет и других (и форума в частности) обвиняет в работе на РФ, то менее бросается в глаза что он сам коллаборант и пророссийский подпевала.

Стыдно, деревянный. Будь мужиком
Faceless
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