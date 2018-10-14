Додано: Пон 15 жов, 2018 08:17

Делайте просто правильные выводы из этих статеек.Во-первых, этот ресурс принадлежит российскому капиталу, который очень быстро реагирует на заказы из России на размещения полезных для российских Газпрома и других компаний статей рекламного и пропагандистского характера. Поэтому верить им нельзя и нужно поискать обоснованные мнения другого характера. И, что удивительно, их совсем не сложно найти.Во-вторых, утепление дома ВСЕГДА снижает затраты на его отопление. Следовательно, свои дома и квартиры утеплять нужно обязательно. Кто не утеплил, тот пособник агрессора или малообразованный человек.В третьих, утепление квартиры или дома даст еще один положительный эффект. Жарким летом в утепленных квартире или частном доме в нашем, ставшим фактически тропическим за последние годы регионе, будет ЗАМЕТНО прохладнее, что позволит меньше тратить электроэнергию на кондиционеры.В четвертых, утеплять помещения нужно только СНАРУЖИ. Это связано с таким понятием как точка росы и соответственно необходимостью вывести ее наружу за пределы стен, что позволит в добавок к утеплению сохранить стены прочными на много лет больше, чем это было даже заложено при строительстве дома.Неужели кто-то еще не утеплился и даже не думает утепляться???