Перше, що необхідно зробити для економії коштів на опалення багатоквартирного будинку - поставити загальний лічильник на тепло.
Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32
Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт: \"хрущовки\" утеплювати не має сенсу.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:17
Делайте просто правильные выводы из этих статеек.
Во-первых, этот ресурс принадлежит российскому капиталу, который очень быстро реагирует на заказы из России на размещения полезных для российских Газпрома и других компаний статей рекламного и пропагандистского характера. Поэтому верить им нельзя и нужно поискать обоснованные мнения другого характера. И, что удивительно, их совсем не сложно найти.
Во-вторых, утепление дома ВСЕГДА снижает затраты на его отопление. Следовательно, свои дома и квартиры утеплять нужно обязательно. Кто не утеплил, тот пособник агрессора или малообразованный человек.
В третьих, утепление квартиры или дома даст еще один положительный эффект. Жарким летом в утепленных квартире или частном доме в нашем, ставшим фактически тропическим за последние годы регионе, будет ЗАМЕТНО прохладнее, что позволит меньше тратить электроэнергию на кондиционеры.
В четвертых, утеплять помещения нужно только СНАРУЖИ. Это связано с таким понятием как точка росы и соответственно необходимостью вывести ее наружу за пределы стен, что позволит в добавок к утеплению сохранить стены прочными на много лет больше, чем это было даже заложено при строительстве дома.
Неужели кто-то еще не утеплился и даже не думает утепляться???
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:01
Так чего нет смысла? Прочитав так и не понял. Какой то неконтролируемый поток сознания...
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:09
Re: Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
Тем, кто может не знает - buratinyo - действующий тролль из фабрики под кураторством ФСБ, периодически размазывающий сопли по этому поводу в личке, когда напьется и совесть грызет.
Между приступами соплей продолжает деятельность лгуна и пророссийского лизоблюда в постах вроде этого. Наверное думает, что когда он врет и других (и форума в частности) обвиняет в работе на РФ, то менее бросается в глаза что он сам коллаборант и пророссийский подпевала.
Стыдно, деревянный. Будь мужиком
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:47
Не ясна пока твоя мысль. Что значит слова - будь мужиком, из твоих честных губ гнилого балабола? Ты хочешь чего конкретно?
Что за сопли в моей личке, это ты их напускал? Обычно у меня личка традиционно пустая, только есть баны от модераторов - как формальная реакция от таких врагов Украины как ты и твоей своры шакалов, сидящих здесь целыми сутками бессменно и прикрывающих предательство своих боссов по отношению к народу Украины и его независимости. Так в чем я вру?
И скажи мне, коллаборант, внятно, без слюней - Крым зачем твоя свора сдала без боя? Ну, надуй щеки. Не получается?
И кто там тебя поблагодарил то за пост, поди лапай. клон твой?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 15 жов, 2018 22:23
Re: Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
Вот все что выше ты написал - и есть твои сопли убогой фсб-ной подстилки. Ну реально убого выглядишь, то ныл, как плаксивая девочка, что тебя фабрика поимела и куда все дошло в 2014, а потом этой деятельностью как компроматом за яйца взяли.
И врать уже не можешь остановится, это уже патология, не можешь лжи, дезинформации и говнеца не вбросить.
Прогнило поленце.
Кто давно форум читает, тот давно в курсе, что ты из себя представляешь.
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