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Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
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Додано: Вів 16 жов, 2018 08:44
В квартире можно утеплить не только стену выходящую наружу, но и стены смежные с подъездом, и некоторые так и делают.
Если окно в подъезде разбито - его остеклить не сложно. Но как повлиять на соседей которые используют дверь на пожарную лестницу из своего коридора как курилку, не закрывают её, сквозняком дверь резко открывается и стекло выбивается, установили решетку с замком на этаж, не вывели звонки квартир ограничив возможность доступа до этой злополучной двери и из года в год морозят весь подъезд?
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Додано: Вів 16 жов, 2018 08:49
Утеплять и можно и нужно, в самой статьи заголовок противоречит содержимому. Просто утепление должно быть комплексным, и внешних стен квартир, и МОПов, и крыши.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 09:03
p_a_l написав:
Стены своей квартиры утеплил.
Вам же эксперт написал: "не має сенсу"!
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